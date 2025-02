Calcio Seconda Categoria. Scontro diretto per il Ponte a Cappiano. Trasferta ostica per l’Aurora Montaione. Monterappoli vuole rialzarsi dopo 3 ko

Anticipo oggi nel girone G di Seconda Categoria, dove il Ponte a Cappiano (nella foto il bomber Becherucci) ospita il Corazzano alle 15. Le due squadre sono divise da appena due punti in classifica in favore degli ospiti, che hanno però perso i tre precedenti scontri diretti in campionato. Tutte in campo domani pomeriggio alle 15, invece, le altre formazioni del circondario impegnate in Seconda Categoria. Rimanendo nel raggruppamento G l’Aurora Montaione è atteso sul campo del Capanne. I padroni di casa sono terzi a quota 38 e vengono da nove risultati utili consecutivi.

Partite casalinghe nel girone F per Monterappoli e Santa Maria. I primi ospitano a Cambiano il San Giusto terzultimo, battuto 2-1 all’andata, e non possono permettersi ulteriori passi falsi dopo le ultime tre sconfitte consecutive per non scivolare in zona play-out, dove è invece già invischiato il Santa Maria, che contro La Querce può mettere però nel mirino il possibile aggancio ai diretti rivali per la salvezza. Trasferta proibitiva invece per il fanalino di coda Avane, che sarà di scena a Comeana contro la Virtus, terza forza del campionato.