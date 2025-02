Calcio Seconda categoria. Vescovado-Bettolle. Il Rosia affronta l’ostico Monteroni

Nel duello Bettolle-Rosia che caratterizza il vertice della classifica del girone L del campionato di Seconda categoria, la ventesima giornata sembra strizzare l’occhio al Bettolle che va a Vescovado. Il Rosia ospita invece un ben attrezzato Monteroni. Guazzino-Voluntas è un altro scontro diretto nell’affollatissima zona play-off. Il resto del programma prevede tutti confronti tra squadre play-off e squadre play-out: Atletico Piazze-Olimpic Sarteano, Chiusi-Berardenga, Fonte Belverde-Radicofani, Poliziana-Serre e Virtus Asciano-Cetona. Nel girone E il Campiglia può avvicinarsi al secondo posto ricevendo la visita del San Giusto Le Bagnese. Ma il match più affascinante è sicuramente il derby Staggia-Castellina in Chianti, con i neroverdi in zona salvezza e con i gialloverdi che possono ancora sognare i play-off. Il Meroni va in casa del Sancat: la classifica obbliga i senesi a cercare i tre punti su qualunque campo!

GiuSte