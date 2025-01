Calcio Seconda categoria. Voluntas-Poliziana. Monteroni-Bettolle. Sfide ad alta quota

Sempre splendida l’incertezza che regna nel girone L del campionato di seconda categoria: ci sono ben sette squadre in sei punti! Domani saranno ben due gli scontri diretti in questo plotoncino: un delicatissimo Voluntas-Poliziana ed un incerto Monteroni-Bettolle. Due confronti da brivido! La capolista Rosia, intanto, va a far visita all’Atletico Piazze, la Fonte Belverde va a Cetona ed il Chiusi è atteso dal Guazzino. L’Olimpic Sarteano ospita il Vescovado. In zona retrocessione due scontri diretti al calor bianco: Radicofani-Virtus Asciano e Berardenga-Serre. Nel girone E il Campiglia è secondo (l’Isolotto domina…) e domani va a far visita al Sambuca Casini. Per il resto, purtroppo, nell’ambito delle altre squadre senesi l’unico argomento attuale è la salvezza: e allora il Castellina in Chianti ospita l’Impruneta Tavarnuzze, lo Staggia va a San Giusto Le Bagnese ed il Meroni riceve il Casellina. Punti d’oro in palio!

GiuSte