Calcio serie C: al barbetti arriva il rimini. Braglia scuote il Gubbio: "Ragazzi date il massimo, certi treni passano poche volte»

È la serata conclusiva del girone B di Serie C e Gubbio-Rimini, in scena al “Barbetti” alle 20:00, si rivela anche decisiva per il destino delle due squadre. I rossoblù vogliono vincere per essere sicuri del quinto posto, i romagnoli vogliono raccogliere punti per tentare di scalare qualche posizione in classifica. Mister Braglia scuote la squadra a modo suo: "Nella fase conclusiva della stagione e quindi nei playoff conta la condizione fisica ma anche quello che i giocatori vogliono fare della propria vita, perché i treni passano poche volte, poi non passano più. Le partite vanno interpretate, vanno giocate al massimo delle nostre possibilità".

Di fronte, un avversario che arriva con assenze importanti – non ci saranno i due tenori offensivi Morra e Lamesta così come Langella e Lepri – ma comunque con voglia. Il Gubbio cerca comunque risposte dopo due prestazioni altalenanti: "Siamo arrivati al quinto posto – prosegue Braglia – diverso tempo fa, poi il problema è stato che ci siamo accontentati un po’ troppo presto. Ci siamo sentiti soddisfatti, ora si deve riattaccare la spina". Il tecnico toscano si sbilancia anche per quanto riguarda l’undici iniziale: "Sono tutti a disposizione ma – salvo cambiamenti dell’ultima ora – i diffidati difficilmente li rischio, non mi conviene". I quattro giocatori ad un cartellino dalla squalifica sono Vettorel, Bumbu, Spina e Dimarco che dunque sicuramente non saranno titolari. Nel 4-3-1-2 ancora spazio dunque a Greco, Corsinelli, Pirrello, Signorini e Mercadante potrebbero essere la scelta per la linea difensiva, a centrocampo dentro Mercati, Casolari e Rosaia con Di Massimo e Desogus ad agire alle spalle di Udoh. Minuti di riposo per Chierico che può entrare dalla panchina, così come Bernardotto e non solo.