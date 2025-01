Calcio Serie C. Carpi al lavoro per Fossati. Ascoli: il mister è Cudini

CARPI

È iniziata l’ultima settimana di mercato e in casa Carpi l’obiettivo numero uno resta Daniel Fossati, punta 2003 del Genoa in prestito a Gubbio: il Carpi da una settimana ha l’accordo sia col giocatore (che ha smaltito un affaticamento muscolare ed è pronto per giocare) che col il Genoa, ma il Gubbio sta rallentando l’operazione per non rinforzare una diretta concorrente salvezza, anche se gli umbri l’hanno già sostituito con Marco Spina, esterno offensivo classe 2000 dal Crotone. Il ds Bernardi si sta allora continuando a guardare anche intorno anche se c’è fiducia che Fossati possa arrivare entro la sfida di venerdì ad Ascoli.

Nelle Marche il Carpi troverà un avversario reduce dal cambio in panchina: dopo l’esonero di Di Carlo e l’annuncio di ieri che la squadra sarebbe stata affidata al vice Mezzanotti, ieri invece la società ha scelto Mirko Cudini, reduce dall’esonero a inizio stagione al Pineto, quarto tecnico stagionale dopo Carrera, Ledesma e Di Carlo.

d.s.