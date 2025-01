Calcio Serie C. Carpi, colpo in attacco: Fossati

CARPI Ore caldissime per il mercato del Carpi. Ormai fatta per l’arrivo in attacco di Daniel Fossati (2003, foto), giustiziere dei biancorossi nella gara persa 1-0 a Gubbio. Il giocatore – che può essere un’alternativa a Gerbi come prima punta, ma anche seconda e trequartista – sta per fare ritorno per fine prestito al Genoa che lo girerà poi in biancorosso, manca ormai solo l’ultimo tassello col Gubbio che sta definendo l’arrivo di un sostituto. Figlio d’arte (il padre Fabio allena il Genoa femminile), cresciuto nell’Arenzano e passato a 11 anni al Genoa, in rossoblù arriva fino alla Primavera, conquistando lo scudetto Under 18 (suo il gol in finale con la Roma), poi passa a Venezia Primavera quindi il debutto fra i ’grandi’ in D al Borgosesia è da urlo con 15 gol in 33 gare. L’anno scorso il Genoa lo gira in C prima al Pontedera (2 gol in 18 gare) e poi al Sestri (uno in 16), quindi il passaggio in estate a Gubbio dove fin qui ha giocato 12 gare segnando 2 gol (Rimini e Carpi). In attesa dell’ufficialità della punta e della risoluzione del ’tormentone’ terzino sinistro (Rigo in pole, ma manca l’ok della Virtus Verona), il quarto innesto è fra i pali, dove saluta Michele Pezzolato (nessuna gara, chiuso da Sorzi) che il Modena ha voluto far rientrare dal prestito per mandare a giocare in C (Clodiense) o in D (Cittadella). Il nuovo vice di Sorzi sarà l’altro 2004 Daniel Theiner, meranese che arriva in prestito dal Sudtirol, in questa prima parte di stagione vanta 7 panchine in B. Da gennaio 2022 è stato in prestito al Sassuolo, con cui ha vinto subito il Viareggio (6 da titolare), l’anno scorso è stato protagonista dello scudetto Primavera dei neroverd. Dal campo. Ieri a San Felice ancora fermi Contiliano, Casarini, Calanca e Amayah (febbre) che si aggiungono a Tcheuna, Sall, Mandelli e Forapani. Davide Setti