Calcio Serie C. Entusiasmo Pianese, ora anche il Pescara fa meno paura. Sorrentino sicuro: "Possiamo giocarcela con le più forti»

Ad ‘aprire le danze’ nel match con il Campobasso, prima vittoria stagionale della Pianese e anche la prima storica affermazione allo stadio Comunale, in Serie C, delle zebrette, è stato Lorenzo Sorrentino (nella foto). "Abbiamo conquistato tre punti meritatissimi – ha commentato l’attaccante bianconero –. Nelle prime due partite, soprattutto quella con il Perugia, ma anche ad Ascoli avremmo meritato di più. Personalmente avevo tanta voglia di rifarmi per quel rigore sbagliato contro gli umbri (negli ultimissimi minuti del match, con il risultato sul 3-3 ndr): nel calcio la fortuna è che ogni domenica puoi azzerare e ricominciare". "In questo inizio di campionato – ha aggiunto Sorrentino –, abbiamo dimostrato di essere una squadra che può giocarsela con avversarie sulla carta più forti. Se continuiamo a lavorare come stiamo facendo possiamo crescere ancora molto: durante la partita riproponiamo, o almeno ci proviamo, quanto provato in settimana, ognuno sa quello che deve fare". Le zebrette hanno ripreso ieri la preparazione in vista della prossima partita, che le vedrà impegnate – lunedì alle 20,45 – all’Adriatico di Pescara (oggi doppia sessione, domani pomeridiana, sabato e domenica mattutina). I tre punti hanno ovviamente portato serenità nello spogliatoio e accresciuto la convinzione di potersela giocare contro qualsiasi avversario anche più blasonato. Il Pescara di certo lo è: il Delfino, guidato da Silvio Baldini, nelle prime tre giornate, ha battuto la Ternana e il Rimini e ha pareggiato con la Torres: i biancocelesti sono secondi, appaiati al Gubbio, dietro solo all’Entella che ha centrato tre successi su tre. Per la trasferta in terra abruzzese, nella città in cui è nato e cresciuto mister Prosperi, saranno da valutare le condizioni di Mastropietro che si è infortunato sabato scorso, durante la seduta di rifinitura. Non è comunque esclusa una sua convocazione, come domenica. Capanni, poi, dovrebbe aver superato la gastroenterite che non gli ha permesso di scendere in campo (anche lui era in panchina) contro il Campobasso. I biglietti per assistere al match, per i tifosi bianconeri, sono disponibili sul circuito Ciaotickets, al costo di 10 euro (più le spese di commissione) fino alle 19 di domenica, vigilia della partita.