Calcio Serie C femminile. Buono segna a raffica. Spezia piega il Baiardo

Spezia Women

5

Baiardo

1

SPEZIA WOMEN: Aliquò; Barraza, Monetini (75’ Passalacqua ), Lehmann, Duce; Dezotti, Ciccarelli, Manea, Lovecchio (85’ Nkamo), Buono (83’ Danci), Vacchino (70’ Del Freo). (A disp: Maarouf, Sansevieri, Scucka). All. Morbioni.

BAIARDO: Denevi, Traverso, Pigati, Cozzani, Spotorno, Casciari, Zella, Librandi, Calcagno, Tortarolo, Donati. (A disp: Pescarolo, Malerba, Favati, Bruzzone, Crivelli, Minopoli, Nassi, Tasso, Lopez). All: Vassallo

Arbitro: Pascali di Pistoia (Tagliaferri e Aprigliano di Spezia)

Reti: 29’, 69’, 79’ Buono, 60’ Barraza, 83’ Del Freo, 90’ Librandi

CASTELNUOVO MAGRA – Aquilotte scatenate e con una Buono in versione superstar, rifilano una secca cinquina al Baiardo Genova nel match di recupero del campionato. Un risultato che la dice lunga sui valori in campo, con l’attaccante spezzina protagonista di una bella tripletta. Ma tutta la squadra ha giocato alla grande, ritrovando la voglia di giocare e divertirsi. Il Baiardo (che domenica scorsa aveva ha tolto i sogni promozione vincendo a Moncalieri) non è entrata mai in partita, subendo da subito i velocissimi scambi di Buono, Manea, e Vacchino, senza mai impensierire una difesa impenetrabile.

Partita molto dura, con tanti scontri in campo, ma alla fine la maggior voglia e qualità delle aquilotte hanno dato sostanza ad un’ottima prestazione. Resta il rammarico per i tanti punti persi per strada in altre partite abbordabili, passi falsi causati spesso da scelte non azzeccate della precedente conduzione tecnica. Archiviata la bella partita contro le genovesi, lo Spezia Women è atteso domenica dalla trasferta a Bergamo sul campo dell’Orobica, quindi poi mercoledi il recupero in Sardegna contro la Tharros a Oristano. Con i tre punti conquistati mercoledì le aquilotte ora in classifica superano il Baiardo raggiungono la Pro Sesto a 28 punti e avvicinano il quinto posto, con una partita ancora da recuperare.

Marco Zanotti

Nella foto: l’esultanza delle aquilotte dopo la netta vittoria sul Baiardo