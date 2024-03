Calcio Serie C femminile, Lovecchio e Buono decisive nella trasferta a Oristano. Aquilotte in volo: quarta vittoria consecutiva

I gol di Lovecchio e Buono regalano allo Spezia Women la vittoria nel match di recupero giocato ieri a Oristano contro la Tarros. In Sardegna una prestazione spendida da parte di tutte le aquilotte, alla quarta vittoria consecutiva e senza subire ancora una volta gol. Arriva un 2-0 contro una coriacea Tharros che ha impegnato a lungo le ragazze di Morbioni, soprattutto nella ripresa. Lo Spezia Women una volta in vantaggio con Lovecchio non è riuscita a chiudere la partita sprecando molte occasioni soprattutto nel primo tempo. Poi nella ripresa complice anche la stanchezza (quattro partite in dieci giorni), la Tharros ha impegnato soprattutto dal punto di vista fisico lo Spezia. Ma a conti fatti le sarde non hanno mai impensierito la retroguardia spezzina, nel finale del secondo tempo un eurogol di Buono ha poi chiuso il match. Ora la sosta del campionato, lo Spezia riprenderà il 7 aprile contro il Meda per cercare quel quinto posto ora distante solo 4 punti. Ma per alcune ragazze le fatiche non finiscono: Del Freo, Passalacqua e Duce giocheranno la fase finale del Torneo delle Regioni quest‘anno in Liguria, con inizia sabato. Questa la formazione scesa in campo a Oristano: Aliquò, Barraza, Lehmann, Ciccarelli, Duce, Manea, Dezotti, Monetini, Del Freo (60’ Vacchino), Buono, Lo Vecchio (90’ Nkamo). (A disp: Maarouf, Scucka, Passalacqua, Lombardo, Sansevieri, Danci). All: Morbioni. La classifica aggiornata dopo la 20ª giornata: Lumezzane 53, Orobica 51, Moncalieri 48, Azalee 44, Ivrea 38, Spezia 34, Pro Sesto 31, Monterosso e Baiardo 30, Tharros, Roma 25, Vittuone 15, Doccia 7, Caprera 6 Livorno 5.