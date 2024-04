CALCIO SERIE C FEMMINILE. Obiettivo quinto posto. Le aquilotte ci credono

Ottava giornata di ritorno e campionato che si avvia all’ultimo quarto di stagione. Lo Spezia Women alla caccia del quinto posto va a far visita alla Pro Sesto che vinse all’andata 5-4. Il via alle 15.30 al Sussidiario del Breda con direzione di D‘Ambrosio di Collegno. Obiettivo è continuare la striscia positiva per inseguire un piazzamento importante in classifica, in attesa della Coppa Italia il 1° Maggio. Per la sfida convocate: Aliquò, Barraza, Buono, Ciccarelli, Danci, Del Freo, Dezotti, Duce, Lehmann, Lombardo, Lovecchio, Maarouf, Manea, Monetini, Nkamo, Passalacqua, Sansevieri, Skucka, e Vacchino. Con ilo Mister Morbioni, i vice Solinas ed Erbetta, il preparatore portieri Aliboni, la Team Manger Alberti e l’addetta ai social Hajar Maarouf. Il presidente Gogu guida la spedizione. La giornata propone il big match Orobica-Moncalieri, le Azalee che giocano ad Oristano contro la Tharros in una gara che interessa il quarto posto.

Marco Zanotti