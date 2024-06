Calcio serie C. Granata, che girone sarà. Tutti gli scenari possibili

Domenica la promozione della Carrarese in Serie B, ieri i pareri della Co.Vi.So.C (ossia la commissione di vigilanza che controlla l’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche) e della commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sulle domande di iscrizione che hanno portato, come si prevedeva, all’esclusione della sola Ancona causa il mancato pagamento delle mensilità ai tesserati per il periodo marzo-aprile (un totale di circa 430mila euro). Così si prepara la stagione di Serie C 2024-25 che vedrà al via ancora 60 squadre, di cui 59 aventi diritto più il Milan Under 23, ripescato in sostituzione dei dorici e la cui ammissione verrà ratificata nel consiglio federale in programma venerdì. Considerando che i tre gironi verranno stabiliti sempre secondo una divisione geografica che taglia orizzontalmente il nostro Paese (si considerano le latitudini di ciascun luogo), la neonata baby formazione rossonera finirebbe nel girone del Pontedera (il B). Questo perché il regolamento stabilisce che in uno stesso girone non ci possono essere due seconde squadre. Quindi, dal momento che sono già presenti Atalanta U23 e Juventus NG, i nerazzurri resterebbero nel girone A, mentre i bianconeri, visto che Torino è più… a sud di Bergamo e di Milano, verrebbero spediti nel girone meridionale (il C). Quindi è ipotizzabile che il girone con cui dovrà confrontarsi la squadra di Agostini sia così composto: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan U23, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro. Si tratterebbe di un gruppo molto rinnovato, visto che ci sarebbero ben 8 squadre nuove: Ascoli e Ternana retrocesse dalla Serie B, Campobasso, Carpi e Pianese promosse dalla Serie D, Legnago arrivato dal girone A e Milan U23 al primo anno di vita. Gusto per completare la panoramica, questa dovrebbe essere invece la composizione degli altri due gironi.

Girone A: Albinoleffe, Alcione Milano (dalla D), Arzignano, Atalanta U23, Caldiero (dalla D), Clodiense (dalla D), Feralpisalò (dalla B), Giana Erminio, Lecco (dalla B), Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona. Girone C: Altamura (dalla D), Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese (dalla D), Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus NG, Latina, Messina, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Trapani, Turris. Il campionato dovrebbe iniziare nel week end del 23-24-25 agosto, la Coppa Italia l’11 e il 18 agosto con i primi due turni.

Stefano Lemmi