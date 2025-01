Calcio serie C. Gubbio, al Barbetti si riparte con la Lucchese: "Attenzione e concentrazione, servono punti»

GUBBIO – La pausa invernale è finita e il Gubbio torna a giocare in campionato. Oggi, calcio d’inizio ore 15, al "Barbetti" arriva la Lucchese di mister Gorgone come prima gara del 2025. Mister Fontana detta la linea da seguire per tornare alla vittoria, che sarebbe importantissima: "Dobbiamo essere affamati di punti. C’è bisogno di attenzione e concentrazione, il mio desiderio è quello di portare la squadra ad essere ossessionata dal desiderio di ottenere il massimo in ogni allenamento, solo così si può alzare l’asticella. Sono pretenzioso perché c’è bisogno di crescere in fretta, anche se serve tempo per cambiare pelle e assorbire l’idea condivisa che stiamo importando".

Quello cominciato da pochi giorni sarà un mese di sfide importanti per il Gubbio, ma il tecnico calabrese vuole preparare una partita per volta: "Non guardo agli avversari che avremo (Ternana, Perugia, Campobasso), ma voglio pensare settimana dopo settimana in cui continueremo a lavorare perché dobbiamo crescere. Gennaio è un mese particolare e girano tante voci, sta anche al calciatore saper concentrarsi. Quando vogliamo chiudere un’operazione lo si fa in pochi giorni come accaduto con Tentardini. In uscita? Possono andare via tutti, ma il sostituto dovrà essere più forte".

Alberto Tentardini, terzino sinistro classe 1996, è arrivato ieri a Gubbio a titolo definitivo dal Cerignola. È già nei convocati e potrebbe partire dal 1°, e ci sono altri graditi ritorni ma anche notizie non ottime per quanto riguarda Di Massimo: "Gli aspetti positivi sono il rientro di Corsinelli e Zallu dopo la squalifica, Rosaia invece torna dopo un piccolo acciacco e sarà a disposizione così come lo sarà Rovaglia, che dopo tantissimo tempo ha fatto una settimana di lavoro insieme a noi. Di Massimo dobbiamo avere pazienza, questa leggera ricaduta è nel percorso e quindi bisogna solo avere pazienza".

GUBBIO (3-4-2-1): Venturi; D’Avino, Rocchi, Signorini; Corsinelli, Iaccarino, Rosaia, Tentardini; Maisto, D’Ursi; Tommasini. A disp. Bolletta, Pirrello, Zallu, David, Stramaccioni, Conti, Mancini, Rovaglia. All. Fontana

Federico Minelli