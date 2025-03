Calcio serie C. Gubbio, al ’Barbetti’ c’è la capolista Entella: "Alziamo l’attenzione e giochiamo senza paura»

Questione di asticella. Oggi (calcio d’inizio ore 15) il Gubbio ospita la Virtus Entella capolista e si pone l’obiettivo di alzare sempre di più lo standard delle proprie prestazioni. Mister Fontana, presentando la partita, dimostra rispetto per l’avversario ma non vuole sicuramente regalare la partita: "Mi auguro che la mia squadra possa vincere – esordisce il tecnico rossoblù –, conosciamo le difficoltà della partita perché i numeri sono dalla loro parte. Stanno facendo un lavoro straordinario partito dallo scorso anno almeno, hanno puntellato, migliorato e cercato di trovare quegli aggiustamenti necessari per essere la squadra che in questo momento è in testa alla classifica con grande merito".

Ma, come detto, il Gubbio si giocherà le sue carte senza paura: "Questo non vuol dire – prosegue Fontana – che troveranno la loro vittima sacrificale, cercheremo di mettere in grande difficoltà l’Entella. Noi faremo la nostra partita, vogliamo fare la nostra partita; l’abbiamo sempre detto e l’abbiamo sempre fatto anche davanti a squadre più accreditate di noi alla vigilia della partita, ma poi è il campo che dà il giudizio finale. Noi dobbiamo sapere che loro hanno un grande potenziale ogni tanto concedono qualcosa e dovremmo esser bravi a sfruttare le opportunità che ci lasceranno".

Per quanto riguarda la formazione, non ci dovrebbero essere sorprese. Tra i convocati rientra Franchini dopo diversi mesi così come Proietti dopo la squalifica. Nel 4-3-3 spazio a D’Avino, Rocchi, Stramaccioni e Corsinelli in difesa, Rosaia in mediana con Iaccarino e Faggi sulle mezzali; in avanti, confermato con ogni probabilità il tridente Spina-Tommasini-D’Ursi, ma attenzione a Maisto che reclama spazio.

Da segnalare che anche l’A.S. Gubbio 1910 partecipa alla campagna promossa dal Comitato Daniele Chianelli per la raccolta fondi attraverso la vendita delle uova solidali. Oggi, nei settori tribuna, curva e gradinata del "Barbetti" i volontari del comitato vi aspettano: al costo di 18 euro potrete scegliere il vostro uovo pasquale e continuare a sostenere gli obiettivi che il comitato ha promosso dall’anno della sua fondazione: la cura, il sostegno alla ricerca, l’assistenza e l’accoglienza al residence "Daniele Chianelli" con 50 appartamenti, senza spese d’affitto e a pochi metri dall’ospedale di Perugia, per i malati ricoverati presso la struttura di Ematologia e Onco-ematologia e le loro famiglie.

Federico Minelli