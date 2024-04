Calcio serie C. Gubbio, arriva il Pontedera per lo spareggio play-off. Braglia: "Riprendiamoci»

È tutto pronto per la terzultima gara di regular season. Oggi alle 18:30 il Gubbio ospiterà il Pontedera in un vero e proprio scontro diretto per il quinto posto. Mister Braglia, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, lancia le ultime indicazioni per quella che sarà una gara ostica contro un avversario spigoloso che in trasferta ha un ottimo rendimento: "Loro giocano in una maniera particolare, son due anni che fanno campionati importanti. Sono una squadra forte, sono determinati e cattivi e hanno ragazzi veloci davanti". L’obiettivo per i rossoblù è ripartire e reagire dopo la brutta sconfitta di Ferrara: "Bisogna essere all’altezza della partita. Se andiamo come abbiamo fatto domenica, cioè troppo bellini e poco determinati, fatichiamo. Con i se e con i ma non voglio ragionare. Abbiamo fatto 20 minuti di calcio importante, poi ci siamo spenti e abbiamo subito i gol uscendo dalla partita". Insomma, il momento è decisivo e i primi caldi non devono annebbiare le ambizioni dei rossoblù: "Dobbiamo capire che non possiamo buttare via quello che abbiamo fatto di buono quest’anno, perché un conto è finire il campionato in una certa maniera, un conto è continuare a sbagliare e a fare le cose con superficialità. Devono capire che poi ne va della loro carriera: queste tre partite si devono prendere come tre finali e affrontarle come si deve". Braglia fa capire di non voler effettuare stravolgimenti tattici anche se vuole lanciare dei segnali: il rientro dagli infortuni di diversi giocatori può giocare a suo vantaggio. Nel consueto, dunque, 4-3-1-2, questa la probabile formazione: Vettorel; Corsinelli, Tozzuolo, Signorini, Mercadante; Mercati, Casolari, Rosaia; Di Massimo; Bernardotto, Udoh. Rosaia-Bumbu può essere un ballottaggio, anche Desogus sgomita.