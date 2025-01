Calcio serie C. Gubbio, pareggio in chiaroscuro a Campobasso. Tommasini illude, poi la reazione dei molisani

CAMPOBASSO 1 GUBBIO 1

CAMPOBASSO (3-4-1-2): F. Forte; Mancini (st 1’ Lombari), Mondonico, Benassai; Pierno (st 22’ Bigonzoni), Pellitteri, Prezioso (st 22’ Serra), Martina (st 38’ Celesia); R. Forte (st 17’ Spalluto); Bifulco, Di Nardo. All. Braglia A disp. Neri, Baldassin, Morelli, Barbato.

GUBBIO (4-5-1): Venturi; Tozzuolo, Signorini (st 35’ Stramaccioni), Rocchi, David (st 17’ Tentardini); Maisto (st 1’ Faggi), Corsinelli, Rosaia, Iaccarino (st 25’ Zallu), D’Ursi; Tommasini (st 35’ Spina). All. Fontana A disp. Bolletta, D’Avino, Rovaglia, Conti.

Arbitro: Turrini di Firenze (Parisi-Tagliaferri)

Marcatori: pt 37’ Tommasini, st 30’ Di Nardo

Note: corner 9-6; ammoniti: Prezioso, D’Ursi, Tozzuolo, Mondonico, Zallu

GUBBIO – Un po’ di amaro in bocca rimane, perché i tre punti erano ben più concreti di un miraggio, ma il pareggio conquistato a Campobasso non può che far vedere il bicchiere mezzo pieno al Gubbio. I passi avanti, però, si vedono, anche grazie alle rotazioni più profonde. Braglia schiera un tridente con pochi riferimenti, Fontana sceglie invece un 4-5-1 molto fluido confermando comunque le scelte del derby. La prima chance la costruisce R. Forte con un tacco illuminante per Pierno, mancino respinto da Venturi con le gambe. Il Gubbio prende le misure e Tommasini inizia a scaldare i motori: al 14° calcia col mancino, F. Forte chiude in angolo. Sugli sviluppi il n° 9 ci riprova di testa ma non trova lo specchio. Il Campobasso prova a rispondere con il mancino di Martina neutralizzato da Venturi, ma al 37° la squadra di Fontana trova l’episodio giusto al termine di una lunga azione, conclusa con l’assist di Corsinelli per la volée di Tommasini per lo 0-1. I molisani non ci stanno e reagiscono subito, chiamando Venturi a salvare prima sul tiro potente di Di Nardo, poi sul tentativo ravvicinato di R. Forte. Nella ripresa è chiara la volontà di riprenderla da parte del Campobasso che si getta in avanti alla ricerca del pari: al 52° Lombari apre il piatto ma senza fortuna, al 60° però la girata di Di Nardo si stampa sul palo, con R. Forte che sul tap-in sbaglia tutto. Il Gubbio, però, è troppo remissivo e paga questo atteggiamento: al 75° il cross di Bifulco resta in area dopo la smanacciata di Venturi e Di Nardo, da pochi passi, appoggia in rete l’1-1. Nel finale poche emozioni, eccezion fatta per il ritorno in campo di Marco Spina.

Federico Minelli