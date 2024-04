Calcio serie C. Gubbio, col Pontedera non fallire. Una sfida che vale il quinto posto

Quella di domenica contro il Pontedera al “Barbetti” (ore 18:30) potrebbe essere la partita che, in caso di vittoria, consegnerebbe il quinto posto al Gubbio. Quella di mister Canzi è però una squadra da non sottovalutare: ha qualità e sa giocare a calcio, anche se potrebbero lasciare spazi per gli inserimenti dei tenori offensivi di mister Braglia. Lo staff tecnico sta lavorando insieme a quello medico per capire quale sia il miglior percorso di reinserimento di alcuni giocatori per quanto riguarda il minutaggio. Su tutti Spina e Casolari che potrebbero fornire più opzioni anche a gara in corso, mentre i recuperi di Galeandro e Calabrese proseguono con i giusti ritmi. Per quanto riguarda il match di domenica, c’è una forte presenza femminile nella squadra arbitrale: a dirigere la gara sarà Maria Marotta di Sapri, mentre Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto sarà il quarto ufficiale. I due assistenti di linea saranno invece Matteo Taverna di Bergamo e Simone Pistarelli di Fermo. Il fischietto campano ha arbitrato 75 partite tra i pro, tra cui una presenza sia in Serie B che in Coppa Italia, entrambe nella stagione 2020/21. Inoltre, Marotta ha già arbitrato un Gubbio-Pontedera al “Barbetti”: era il 9 ottobre 2021 e i rossoblù s’imposero per 3-0 con i gol di Sarao, Sainz Maza e D’Amico. Ben sette (1v 4p 2s) gli altri precedenti con i granata, mentre tre quelli con gli umbri, che non hanno mai perso (2v 1p) con Marotta ad arbitrare.