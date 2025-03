Calcio serie C. Gubbio, Corsinelli fedelissimo. Premiato per le 100 presenze

GUBBIO – Giornata intensa quella di ieri per il Gubbio. Una parte della squadra, cioè tanti giovani della Primavera e giocatori che avevano bisogno di mettere minutaggio nelle gambe, hanno svolto un’amichevole al "Barbetti" contro la Rappresentativa Under 19 Dilettanti Umbria, che ha vinto per 0-1. Il resto della squadra ha invece proseguito con il lavoro verso il match di domenica contro la Virtus Entella capolista, che domenica alle ore 15 arriverà nell’impianto eugubino per proseguire la propria corsa verso la Serie B. Mister Fontana continua, con il lavoro quotidiano, a oliare i meccanismi che cominciano a girare al punto giusto. Quella di ieri è stata però una sessione speciale perché, al termine, il jolly rossoblù Francesco Corsinelli è stato premiato per le 100 gare ufficiali disputate con la maglia del Gubbio, traguardo tagliato proprio con la trasferta di Rimini. A consegnare al terzino ex Lucchese la maglia rossoblù con il n° 100 è stato il diesse Alessandro Degli Esposti. Nel ricevere il premio Corsinelli ha dichiarato: "Ringrazio il presidente Sauro Notari, i direttori Pannacci e Degli Esposti, lo staff tecnico, i miei compagni di squadra, tutti i componenti della Gubbio calcio e ovviamente i tifosi che mi hanno fatto sentire sempre a casa in questi tre anni. Ovviamente è un premio che voglio condividere anche con i dirigenti, i tecnici e i compagni di squadra degli ultimi 2 anni, è un primo traguardo e spero di poterne tagliare altri in futuro. Forza Gubbio sempre".

Federico Minelli