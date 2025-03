Calcio serie C. Gubbio, così non va: a Pontedera un altro tonfo. Pagati cari i troppi errori difensivi, Spina non basta

PONTEDERA 2 GUBBIO 1

PONTEDERA (4-2-3-1): Calvani; Cerretti (st 41’ Maggini), Moretti, Martinelli, Perretta; Guidi, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi (st 46’ Pietra), Sala (st 46’ Espeche); Italeng. All. Menichini A disp. Vivoli, Vanzini, Pretato, Migliardi, Van Ransbeeck, Gaddini, Lipari, Sarpa.

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Tozzuolo (st 18’ Maisto), Signorini (st 29’ Tentardini), Rocchi, D’Avino; Faggi (st 29’ Proietti), Rosaia (st 42’ Rovaglia), Iaccarino; Spina, Tommasini, Corsinelli. All. Fontana A disp. Bolletta, Tentardini, Di Massimo, Stramaccioni, Proietti.

ARBITRO: Gangi di Enna

MARCATORI: pt 16’ Vitali, 20’ Italeng, st 48’ Spina

NOTE: corner 2-7; ammoniti: Iaccarino, Scaccabarozzi, Signorini; recupero: pt 2’; st 4’.

GUBBIO – Un altro brutto passo indietro. Il Gubbio esce sconfitto per 2-1 dal "Mannucci" di Pontedera, in una gara in cui gli errori in fase difensiva hanno fatto la differenza. Da rivedere anche la concretezza negli ultimi metri.

La partita. Fontana non si snatura e mantiene il 4-3-3 spostando Corsinelli nella posizione di ala sinistra, mentre Menichini si affida al solito 4-2-3-1 con Vitali osservato speciale sulla trequarti. Dopo una prima fase di studio è subito chiaro il canovaccio della partita: il Gubbio prova a fare la partita ma si scopre, il Pontedera attende e verticalizza appena può. E il piano gara dei toscani, sfruttando al meglio il fuorigioco, dà i frutti sperati al 16°: sul lancio di Perretta è Vitali che si presenta davanti a Venturi, scavalcandolo con un delizioso scavino per l’1-0. Passano quattro minuti ed è Ladinetti a premiare l’inserimento di Italeng, che resiste di fisico a Rocchi e con il destro firma il raddoppio. In entrambi i casi, è da rivedere la fase difensiva rossoblù, che per due volte ha lasciato liberi gli attaccanti granata la cui posizione di partenza è però dubbia.

Il Gubbio prova ad alzare i giri del motore ma l’unica fiammata è al 37°, quando Spina ci prova da fuori ma Calvani respinge, Tommasini arriva per primo per il tapin ma spara addosso al portiere del Pontedera che si salva in corner. Nella ripresa è il Pontedera che va vicina al terzo gol. Al 50° Italeng viene fermato sul più bello per posizione di offside, mentre cinque minuti dopo è D’Avino che lo chiude al momento del tiro. Il Gubbio sembra vivo ma è poco concreto soprattutto negli ultimi metri di campo, e Fontana prova a dare la scossa con i cambi (si rivede in campo anche Proietti, l’ultima volta era il 30 novembre): gli eugubini ci provano fino alla fine, ma i tentativi di Maisto all’84° e di Spina all’89° non trovano fortuna. L’esterno ex Crotone rende meno amara la sconfitta con il mancino che al 93° regala un minuto di (vana) speranza.

Federico Minelli