Calcio serie C. Gubbio, domani arriva l’Ascoli al ’Barbetti’. Partita da non sbagliare in chiave play-off

Il calendario scorre e la fine della regular season si avvicina sempre di più. Domani, alle 17:30, il Gubbio ospita l’Ascoli al "Barbetti" per un match che mette in palio punti pesantissimi per la qualificazione ai playoff dei rossoblù e per la corsa alla salvezza diretta dei marchigiani. Quella della squadra di mister Di Carlo è stata una stagione a dir poco travagliata. Dopo la retrocessione dalla Serie B, l’impatto con la Lega Pro non è stato dei migliori e i bianconeri hanno cercato di sostituire mister Carrera con Christian Ledesma, durato però appena una settimana. La scelta è quindi ricaduta sul "solito" Domenico Di Carlo, esonerato il 24 gennaio in favore di Mirko Cudini ma poi richiamato un mese e mezzo dopo.

A oggi l’Ascoli galleggia nella zona di limbo tra playoff e playout, ma nonostante i problemi societari le aspettative di inizio stagione erano ben altre, con una squadra costruita per un campionato di alto livello. Tremolada, Corazza, Curado, Varone, chi più ne ha più ne metta: è una rosa di assoluta qualità che non rispecchia assolutamente la classifica che ha. Quella di domani diventa quindi una partita fondamentale per l’Ascoli: "Contro il Gubbio è una sorta di spareggio, loro saranno carichi ma noi cercheremo di alzare il livello di concentrazione e di attenzione", ha commentato proprio Di Carlo. Dalla loro, i rossoblù vogliono proseguire nel buon momento di forma e nel percorso di recupero dei vari acciaccati, continuando a macinare punti per un finale di campionato che potrebbe diventare sempre più interessante.

Federico Minelli