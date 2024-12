Calcio serie C. Gubbio, il debutto di Fontana: "Occhio, che la Spal è forte»

GUBBIO – Si chiude oggi (calcio d’inizio 17:30) il girone d’andata del Gubbio che affronta la Spal al "Barbetti". È anche l’esordio per mister Gaetano Fontana sulla panchina rossoblù, che trova nella semplicità la parola d’ordine: "Ogni giorno dobbiamo portare a casa qualcosa e sentire che ci siamo migliorati in qualcosa rispetto al giorno prima. Quello che interessa è che i ragazzi facciano le cose più semplici possibili, lo sto ripetendo ai ragazzi. Da questa semplicità partirà poi tutti i concetti che proveremo ad inserire con il lavoro nei giorni futuri". Di fronte ci sarà una squadra forte ma in difficoltà: "La classifica dice che hanno difficoltà ma la Spal ha giocatori straordinari, al netto delle defezioni che avranno e abbiamo anche noi. È una squadra forte e credo che tanto lo farà l’aspetto emotivo: noi dobbiamo pensare a fare ciò che sappiamo fare con le nostre qualità in questo tipo di partita e contro quest’avversario". Capitolo modulo e infortuni: "Giocare da dietro a 3, 4 o 5 sono solo numeri, anche partendo in un certo modo dal momento in cui si sposta la palla cambia tutto. Peraltro io non sono mai stato legato ai sistemi di gioco ma ai principi di gioco e per è fondamentale che un giocatore sappia leggere ciò che accade in campo indipendentemente dall’assetto tattico. Intanto recuperiamo Rosaia".

GUBBIO (3-4-1-2): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Stramaccioni; Corsinelli, Iaccarino, Rosaia, David; Maisto; D’Ursi, Fossati.

Federico Minelli