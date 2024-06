Calcio serie C. Gubbio, panchina in volata. Corrono Dossena e Giunti

GUBBIO – Il nuovo diesse del Gubbio Alessandro Degli Esposti, che non sarà ufficiale prima del 30 giugno ma che ha detto sì al progetto dei rossoblù, è già al lavoro in vista della prossima stagione. L’obiettivo per Notari e per Degli Esposti è ora quello di cercare un nuovo allenatore. Per la panchina il nome più caldo è quello di Andrea Dossena, 42enne che lo scorso anno ha guidato la Pro Vercelli fino all’ottavo posto del girone A di Serie C pronto per una nuova avventura, ma su di lui ci sarebbe anche la Spal; i rossoblù, così, ampliano il proprio raggio d’azione e pensano anche a Federico Giunti (foto), 52 anni, che ha guidato Foligno, Maceratese e Perugia, ma ha anche acquisito esperienza con la Primavera del Milan tra il 2018 e il 2022. Non solo, perché Degli Esposti starebbe già sondando il mercato per rinforzare la rosa con giocatori esperti e duttili. In particolare, il diesse starebbe guardando proprio in casa Casertana, attenzionando il portiere 32enne Giacomo Venturi (con Vettorel che è comunque sotto contratto) e il centrocampista Giacomo Casoli, eugubino di nascita che ha già vestito la maglia rossoblù nella stagione 09/10.