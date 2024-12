Calcio serie C. Gubbio, servono punti con la Spal. Fontana studia la formazione

GUBBIO – Il girone di andata sta per concludersi, e nell’ultima giornata il Gubbio ospita la Spal al "Barbetti". La gara di domenica (ore 17:30), mette di fronte due formazioni in difficoltà numerica e di risultati: entrambe sono alla ricerca di punti per rimettersi in carreggiata il prima possibile. E dire che i ferraresi erano partiti, come lo scorso anno, con ben altre ambizioni. Mister Dossena ha a disposizione una rosa che, se al completo, ha poco a che vedere con la categoria: basti pensare ai nomi di Antenucci, Bidaoui, El Kaddouri o Arena. Anche i biancoblu si presentano in una situazione non esattamente idilliaca: 17 punti in 18 giornate, con tantissimi (33!) gol subiti e 21 realizzati. Non solo, perché le assenze sono pesantissime. Oltre ai lungodegenti Fiordaliso, Bachini, Iglio, Bidaoui, Camelio e Sottini, mancheranno gli infortunati Awua e Karlsson e gli squalificati El Kadddouri e Nador. I rossoblù cercheranno invece nuova linfa nel cambio allenatore. Mister Fontana non ha sicuramente la bacchetta magica, ma solitamente quando si cambia in corsa si trova uno spirito più combattivo e voglia di rivalsa.

Federico Minelli