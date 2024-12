La Pianese cerca l’impresa a Perugia. Il tecnico Formisano è l’ex più atteso

Inizia oggi il girone di ritorno in serie C e la Pianese va visita al Perugia (alle 17,30). Sarà una sfida particolare per Alessandro Formisano (nella foto), tecnico bianconero che fino a poche settimana fa era in biancorosso. "Quello di Arezzo è stato un esordio particolare. La fitta nebbia ci ha impedito di valutare la gara sia in presa diretta che in fase di analisi post-match. La visibilità era talmente bassa che non abbiamo potuto rivedere la partita. Sono comunque soddisfatto della prestazione – ha detto Formisano – perché credo che la reazione ci sia stata e che ce la siamo giocata. Sul pari, gli episodi ci hanno penalizzato, ma siamo stati comunque bravi nell’andare vicini a riaprirla. Abbiamo sfiorato il 4-3, ma giocare con l’uomo in meno per 25 minuti è davvero difficile". Poi sull’ambientamento nella nuova realtà. "Quella della Pianese per me è sicuramente un’esperienza nuova – prosegue l’allenatore – soprattutto dal punto di vista umano. Ne ho parlato anche con lo staff tecnico in settimana, ma siamo sicuri che ci siano le basi per far bene. Credo che il modo in cui siamo stati accolti da società e ambiente ci abbia permesso di iniziare a lavorare nel miglior modo possibile e con la tranquillità necessaria. L’arrivo a Piancastagnaio è stato bellissimo in modo particolare per me, che venivo da mesi vissuti con difficoltà. Qui ho trovato un’umanità che mi era mancata, un ambiente che ha cercato di capire prima la persona e poi il tecnico con la sua storia e il suo percorso. Il fatto che i tifosi ci siano stati vicini dal primo giorno e che addirittura abbiamo potuto andare a cena con loro è qualcosa di meraviglioso. È una dimensione che mi mancava e per la quale cercheremo di dare tutto". Out lo squalificato Remy, da valutare Pacciardi così come Papini. A dirigere l’incontro sarà Frasynyak di Gallarate con Renzullo di e Cardona.

Guido De Leo