Calcio serie C. Gubbio, suona la carica per il derby. Franchini e Faggi pronti al rientro

GUBBIO – Siamo ancora alla vigilia del derby Gubbio-Perugia, ma tutto l’ambiente rossoblu è entrato ormai nel clima partita. La speranza, per la partita di lunedì sera (ore 20:30 con diretta RaiSport) è quella di riuscire a creare un’atmosfera da vero "Barbetti", quasi come quella vista lo scorso anno con un tutto esaurito sfiorato. Una spinta come quella vista in quelle occasioni può essere decisiva per il Gubbio, che è ancora alla ricerca di uno stato di forma che riesca a fornire continuità. Una continuità da ricercare in primis nella lista convocati: i continui infortuni hanno fortemente condizionato la stagione degli eugubini, che ora potrebbero però intravedere la luce in fondo al tunnel. Nel corso della settimana sono stati infatti reintegrati praticamente a pieno ritmo i centrocampisti Franchini (nella foto) e Faggi: entrambi alle prese con fastidi muscolari nelle ultime settimane, ora sembrano aver superato le difficoltà riscontrate a livello fisico. Una buona parte di come concluderà la stagione il Gubbio può anche essere definita da quanto velocemente e da come si amalgameranno nel gruppo i vari infortunati che sono mancati, chi più chi meno, nel corso dell’annata; pesa ancora l’assenza di un importante pilastro del centrocampo come Proietti ma soprattutto quella del leader tecnico e anche morale della squadra, Di Massimo. Il fantasista abruzzese dovrebbe aver superato l’infortunio a livello clinico, ma porta con sé ancora degli strascichi su altri aspetti da risolvere prima di un rientro a pieno ritmo.

Federico Minelli