Calcio Serie C. Il Carpi in ansia per Cortesi. Pronti Stanzani e Sereni

di Davide Setti

CARPI

Solo martedì verranno effettuati gli esami clinici per capire l’entità dell’infortunio di Matteo Cortesi. Il trequartista biancorosso ha accusato una forte fitta nella parte posteriore della coscia a 10’ dalla fine del match con l’Ascoli ed è uscito in lacrime (foto). Da subito è sembrato un infortunio grave, anche se solo gli esami daranno il vero spessore al problema: la speranza, non essendosi mai fatto male in quel punto, è che Cortesi si sia spaventato e alla fine si tratti solo di una contrattura, magari forte, e non di uno strappo. Nel primo caso lo stop sarebbe ridotto a un mese circa, con possibile rientro a novembre, in caso contrario dipenderà dal grado dello strappo, ma c’è anche il rischio nell’ipotesi peggiore di rivederlo fra 2 o 3 mesi, quindi solo da gennaio 2025. Una perdita gravissima per il Carpi, visto il rendimento da top player di Cortesi fin qui, e ora toccherà a mister Serpini trovare le contromisure, puntando come trequartista già dalla gara di lunedì sera a Pescara su uno fra Stanzani e Sereni, schierati titolari al debutto col Rimini e poi in campo solo per qualche spezzone. In vista della gara in Abruzzo ieri la squadra ha ripreso, poi si allenerà oggi pomeriggio e domenica mattina con la rifinitura, prima della partenza per il ritiro. Da valutare Figoli, che ieri si è allenato ma il cui recupero dall’infiammazione al ginocchio dovrebbe portarlo disponibile solo sabato prossimo col Pontedera. Per Mandelli e Calanca si deciderà solo domani: ad oggi probabile che Mandelli (problema alla coscia) venga ancora risparmiato, mentre Calanca che ha smaltito il guaio al polpaccio ha qualche chance in più.

Panchine. Il pari di Carpi è costato la panchina a Massimo Carrera, esonerato dall’Ascoli: al suo posto per ora promosso Cristian Ledesma (ex centrocampista della Lazio) dalla Primavera. Lo 0-8 di Terni aveva portato già giovedì all’esonero di Daniele Gastaldello a Legnago, al suo posto ufficiale da ieri l’ex biancorosso Matteo Contini.