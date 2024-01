Calcio serie C. Il Gubbio ha l’Ancona nel mirino. E intanto porta a casa Brambilla

Sono giorni di fermento in casa rossoblù. Mentre la squadra è impegnata a preparare la terza partita della settimana – domani alle 18:30 si gioca al “Barbetti” contro l’Ancona – la società si muove sul mercato per ritoccare la rosa in modo da affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Mentre Montevago si è accasato alla Virtus Entella, anche Brogni, terzino in prestito dall’Atalanta che ha giocato solo pochi minuti a causa di un infortunio prolungato, ha lasciato Gubbio in direzione Fiorenzuola. Sembra intensificarsi la volontà dell’Arezzo nell’accaparrarsi Corsinelli, terzino destro rossoblù, che però dopo le ultime, positive prestazioni potrebbe rimanere in terra umbra con un prolungamento di contratto. In entrata, invece, è stato ufficializzato l’arrivo di Alessio Brambilla, centrocampista centrale classe 2001 il cui cartellino è detenuto dalla Cremonese. Il giocatore la scorsa stagione era in forza al Cesena, adesso si unisce al Gubbio in prestito secco fino alla fine della stagione e va a rinforzare la batteria degli under a disposizione di Braglia. Altre trattative potrebbero riguardare Francesco Donati, terzino destro 22enne di proprietà dell’Empoli che attualmente gioca in prestito al Lecco, mentre in uscita si registra l’interesse del Monopoli su Bulevardi.