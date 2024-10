Calcio serie C. Il Gubbio va a Legnago: "Attenti alle trappole»

GUBBIO – È ancora la vigilia di un altro matchday. Il Gubbio di Taurino sfiderà domani alle 15 il Legnago Salus per la seconda trasferta consecutiva in campionato, con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria di Pineto e riprendere a macinare punti. I veneti, dal canto loro, sono già quasi alla disperata ricerca di punti. La partenza è stata assolutamente negativa: sei sconfitte nelle prime sei partite giocate nel girone B di C, con l’8-0 inflitto da una micidiale Ternana che è costata la panchina a Gastaldello, sostituito da Matteo Contini. L’arrivo del nuovo allenatore sembra dare nuova energia al Legnago, che due giornate fa ha trovato i primi (e unici) tre punti in stagione battendo il Pineto per 2-1.

La gioia dura poco, però, perché già alla scorsa giornata i biancazzurri sono tornati alla sconfitta: a Chiavari, contro l’Entella, finisce 3-1 per i liguri. Un’altra problematica che i prossimi avversari dei rossoblù si portano dietro fin dalle prime giornate è quella relativA ai cartellini rossi. Già tre le espulsioni rimediate: una contro il Pontedera (Ibrahim), una contro il Campobasso (Zanandrea) e una proprio contro la Virtus Entella (Zanandrea).

Dopo un avvio di stagione improntato sulla difesa a tre con Gastaldello, Contini prosegue con il 3-4-2-1 vincendo contro il Pineto ma prova il 4-2-3-1 uscendo sconfitto nell’ultima giornata. Se il modulo, dunque, resta un’incognita, l’unica – forse – certezza su cui il Legnago Salus può fare affidamento ha un nome e un cognome: Sebastiano Svidercoschi, che in otto match ha già messo a referto tre gol, confermandosi il maggiore punto di appiglio dei suoi compagni.

Federico Minelli