Calcio Serie C. La Pianese batte un altro colpo. Ingaggiato Luca Bacchin

A pochi giorni dalla chiusura ufficiale del mercato dei professionisti la Pianese ufficializza un nuovo innesto. Si tratta di Luca Bacchin (nella foto), esterno offensivo, impiegabile anche come seconda punta, che si trasferisce in bianconero con la formula del prestito secco dal Perugia. Il classe 2003 si forma nelle giovanili del Brescia per poi passare al Real Calepina, dove fa il suo esordio nel calcio dei grandi nel campionato di Serie D prima del trasferimento al Chieri, esperienza che gli vale il salto nel calcio professionistico. Nell’estate dello scorso anno approda a Perugia, dove fa la conoscenza di mister Alessandro Formisano, raccogliendo in totale 18 gettoni. Bacchin, che indosserà la maglia numero 29, si è già unito al gruppo bianconero per i suoi primi passi in questa nuova avventura.

"Le prime impressioni sono state buonissime – ha esordito il nuovo arrivato – ho trovato dei ragazzi alla mano che mi hanno accolto alla grande. Mi sono messo subito al lavoro e ho visto intensità e unione in campo, aspetti fondamentali per il prosieguo del campionato. Quando è arrivata la chiamata della Pianese non ci ho pensato due volte ad accettare, so come lavora il mister, sia in campo che fuori. Insieme ce la metteremo tutta per raggiungere l’obiettivo della salvezza".

Il neo arrivato sarà già a disposizione per la sfida di domenica al Comunale contro la Lucchese e completerà il pacchetto offensivo anche se non sono da escludere altre mosse del ds Cangi da qui a lunedì. Le voci di un addio della punta Sorrentino restano vive e il calciatore ha mercato in C specie nel girone C. Su Mastropietro prosegue il forcing del Pineto anche se la società preferirebbe non privarsi di uno dei suoi migliori profili. In vista della gara di domenica alle 17.30 Formisano potrà contare di nuovo su Odjer e spera di poter avere anche solo nei convocati il centrale Pacciardi. Il programma prevede un allenamento pomeridiano per oggi mentre domani mattina ci sarà la rifinitura.

Comunicati i costi dei tagliandi per assistere al match. La tribuna d’onore costa 30 euro più prevendita, la tribuna 15 euro (under14 5 euro, under18 e over 65 10 euro). I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle 19 di domani al costo di 15 euro più i diritti di prevendita.

