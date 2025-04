Calcio Serie C. La Pianese prepara la trasferta di Legnago. Ercolani: "Abbiamo riordinato le idee. Domani vogliamo prenderci i tre punti»

Archiviare e ripartire: dopo le due sconfitte consecutive con Vis Pesaro e Pontedera, la Pianese vuole tornare a muovere la classifica, con l’obiettivo di chiudere la stagione dentro la zona play-off. Per le zebrette all’orizzonte la trasferta sul campo del Legnago (domani sera alle 20,30), fanalino di coda a caccia di punti salvezza. "Dopo l’ultima partita – dice Luca Ercolani (nella foto) –, abbiamo avuto il tempo necessario per riordinare le idee, confrontarci e rimetterci a lavoro per preparare nel miglior modo il prossimo incontro. La sfida richiederà attenzione sotto vari punti di vista, soprattutto quello mentale. In settimana ci siamo concentrati molto sull’aspetto dell’atteggiamento. E’una partita da non sottovalutare, probabilmente sarà una delle più difficili che ci aspetteranno nell’ultimo periodo. Ma vogliamo portare il risultato a casa".

La Pianese, al momento, è all’ottavo posto. "Abbiamo ancora il destino nelle nostre mani – afferma il difensore bianconero –. Ci aspettano quattro partite contro squadre molto preparate e tutte e quattro con ambizioni diverse. Dovremo essere bravi almeno a pareggiare le motivazioni delle altre, ma sono certo che lo faremo perché abbiamo un obiettivo forte nella nostra testa e daremo il massimo per raggiungerlo". È ancora presto per tracciare un bilancio definitivo. "Mi piacerebbe stilarlo alla fine – conclude Ercolani –. Al momento posso dire di essere soddisfatto, ma non ancora totalmente, perché sia a livello personale che di squadra abbiamo degli obiettivi da raggiungere. Adesso lascio parlare il campo, tra qualche settimana spero di potermi esprimere in maniera ancora più completa". Proseguono intanto gli allenamenti della squadra: mister Formisano ha a disposizione l’intera rosa a eccezione di Polidori. Salteranno però la trasferta in terra veneta gli squalificati Simeoni e Mastropietro. Nicoli rientrerà invece dal turno di stop forzato.