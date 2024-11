Calcio Serie C. La Pianese a Pontedera con la voglia di stupire ancora. Prosperi: "Ci siamo preparati bene, vediamo il risultato»

E’ partita alla volta di Pontedera ieri pomeriggio, la Pianese: nel bagaglio la soddisfazione per i 20 punti meritatamente conquistati, gli ultimi tre lo scorso fine settimana con la vis Pesaro, e l’obiettivo di dare continuità al cammino, positivissimo, compiuto finora. Non sarà semplice, però, oggi al Mannucci (fischio di inizio alle 17,30). "Il Pontedera ha giocatori importantissimi – ha sottolineato il tecnico bianconero Fabio Prosperi (nella foto) – con nomi che, per la categoria, sono pesanti. Parliamo di una società presente in Serie C da anni, che ha anche tanti calciatori giovani. Sarà una partita difficile, piena di insidie. Noi dovremo prepararci fino all’ultimo e fare il meglio possibile. Poi vedremo quale sarà il risultato che ci porteremo a casa". Ha quindi riavvolto il nastro, il mister. "Con la Vis Pesaro la squadra ha fatto molto bene – le sue parole –, sia dal punto di vista tattico che sotto l’aspetto dell’atteggiamento. Ci aspettavamo che gli avversari facessero una partita di grande impatto fisico e i ragazzi sono rimasti lucidi, riuscendo a proporre il tipo di gara che avevamo preparato". Altro aspetto positivo dell’ultima vittoria il ritorno al gol di Simeoni. "Per come si sta comportando – ha detto Prospero –, per come si allena e interpreta questo lavoro, Luca è un assegno in bianco. Può giocare più o meno bene, ma è una garanzia assoluta, così come lo sono stati anche gli altri. Domenica, chi è riuscito a chiudere la partita, dandoci tre punti, sono stati proprio i subentrati. Da Pozzo, che si meritava il gol, Odjer, Sorrentino e Falleni sono stati quelli che hanno chiuso la partita. Sui ragazzi non ho mai avuto dubbi. Ogni settimana non ho il problema di chi far giocare, ma solo quello di chi togliere". Un problema che l’allenatore bianconero ha da risolvere anche oggi: a parte Papini (problema al flessore), l’intero organico è a disposizione. Davanti alla porta difesa da Boer potrebbero agire allora Indragoli, Pacciardi e Polidori; a centrocampo spazio a Boccadamo, Proietto, Simeoni e Nicoli con Mastropietro e Colombo alle spalle di Mignani. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Erminio Cerbasi di Arezzo, coadiuvato da Andrea Rizzello di Casarano e Doriana Isidora Lo Calio di Seregno; quarto uomo Alessandro Papagno di Roma 2.