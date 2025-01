Calcio Serie C. La Pianese ricomincia il cammino dalla sfida all’Ascoli. Formisano annuncia: "Sarà una partita complicatissima»

Prima partita del 2025 per la Pianese che oggi attende l’Ascoli di Di Carlo al Comunale con fischio d’inizio alle 15. "Abbiamo ripreso gli allenamenti da qualche giorno dopo lo stop per le festività. La settimana precedente avevamo comunque lavorato bene e adesso siamo tornati concentrati e determinati". Così Alessandro Formisano (nella foto), allenatore dei bianconeri, in fase di presentazione della gara. "Lavorare nel periodo del calciomercato non è mai semplice – prosegue il tecnico – perché spesso può accadere che l’attenzione si sposti dal collettivo all’individuale. Sono cose che ho già vissuto l’anno scorso a Perugia con giocatori che, coltivando legittime ambizioni e aspirazioni, si fanno distrarre. Giocare con il mercato aperto può creare imbarazzi nelle scelte ma questo vale anche per la formazione avversaria. Per fortuna non è il nostro caso: ho trovato un gruppo di ragazzi fantastici, mentalizzati, che hanno ben chiaro quale sia l’obiettivo".

"Ci aspetta una partita complicatissima – spiega Formisano –, come lo sono tutte in questo campionato. L’Ascoli è una squadra fortissima, con ambizioni di alta classifica, che non è partita nel migliore dei modi, ma ora sembra in ripresa e pronta a competere con le migliori. Dopo gli ultimi movimenti è diventata ancora più insidiosa". A dirigere l’incontro sarà Francesco Burlando della sezione di Genova, coadiuvato da Michele Colavito (Bari) e Daniele Antonicelli (Milano). Il quarto uomo sarà Christian Ferruzzi di Albano Laziale. "In queste prime settimane di gestione – conclude l’allenatore bianconero – ho provato a tenere tutto il gruppo sul pezzo. Noi siamo una squadra che non può fare a meno dello spirito di sacrificio, dobbiamo avere l’umiltà di capire che ci dobbiamo sudare tutte le gare fino all’ultimo minuto contro ogni avversario. Il mio obiettivo a breve termine è far sentire tutti i miei calciatori partecipi del progetto e devo dire che ho trovato dei ragazzi che hanno dimostrato di avere sempre voglia di migliorarsi".

Possibile la conferma di gran parte della squadra che ha preso un ottimo punto a Perugia nell’ultimo match del 2024. Potrebbe però tornare dall’inizio il capitano Simeoni (al posto eventualmente di Proietto) mentre davanti ci saranno Mastropietro e Colombo alle spalle di Mignani.