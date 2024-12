CALCIO SERIE C. La Pianese ha salutato Remy: rescisso il contratto

Ha ripreso ieri la preparazione la Pianese che replicherà anche oggi con una doppia seduta per poi concedere a Simeoni e compagni qualche ora libera per il primo giorno dell’anno. La formazione di mister Formisano ha già messo nel mirino il match di lunedì 6 gennaio al Comunale contro l’Ascoli, formazione partita con i favori del pronostico ma che poi ha vissuto un girone di andata di grandissima difficoltà anche se ora pare in ripresa. Gli amiatini ci arrivano col morale alto per l’ottimo punto di Perugia che ha interrotto una serie di tre ko di fila con Pineto, Ternana e Arezzo. Ieri la società ha comunicato di aver trovato un accordo per la risoluzione del contratto di Melvyn Jacques Remy, difensore francese classe 2003, giunto a Piancastagnaio nell’estate del 2023, risultando determinante per la promozione in C.