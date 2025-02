Calcio Serie C. La Pianese guarda all’ostacolo Lucchese. Boer: "Fino ad ora il percorso è positivo. Domani servirà grande concentrazione»

La Pianese continua ad allenarsi in vista del match di domani contro la Lucchese. "La partita con l’Entella è stata molto complicata, sul loro campo si stanno confermando una squadra fortissima. Sono molto organizzati e lasciano veramente poche occasioni, per cui trovare il modo per scardinarli non è stato facile. Noi, comunque, ce la siamo giocata fino alla fine, rispetto ad altre squadre siamo stati in partita ma poi loro stati bravi a chiuderla". Così il portiere Pietro Boer (nella foto). "Il nostro percorso, fino ad ora, resta indubbiamente positivo. Al momento stiamo occupando una posizione play-off, un risultato che in pochi avrebbero potuto prevedere ad inizio anno. Anche se, personalmente è una cosa che, vivendo lo spogliatoio, si poteva intuire. I risultati che abbiamo ottenuto sono frutto del lavoro che svolgiamo quotidianamente, perché come gruppo ci impegniamo veramente tanto in allenamento. Più che per noi, magari siamo una sorpresa agli occhi degli altri". Il portiere bianconero passa quindi a presentare la gara di domani, un’altra sfida delicata in cui la formazione di mister Formisano punta a conquistare punti preziosi in chiave salvezza. "Ci aspetta un’altra partita tosta – spiega il portiere – come, del resto, lo sono tutte in questo girone. Ogni giornata riserva qualche sorpresa; loro non stavano attraversando un momento semplice, eppure domenica hanno ottenuto un successo importante in una sfida molto delicata contro l’Ascoli, che testimonia quanto siano compatti e determinati. Noi, pertanto, non dovremo abbassare la guardia, ma dovremo invece scendere in campo con grande concentrazione per portare a casa un risultato positivo". Formisano domani pomeriggio potrà contare di nuovo su Odjer e spera di poter avere anche solo nei convocati il centrale Pacciardi. Sono ancora in vendita i tagliandi per assistere al match. La tribuna d’onore costa 30 euro più prevendita, la tribuna 15 euro (under14 5 euro, under18 e over 65 10 euro). I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle 19 di oggi al costo di 15 euro più i diritti di prevendita.