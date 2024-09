Calcio Serie C. La Pianese ha ‘staccato’ due giorni. Domani la ripresa. Lunedì sfida ad Ascoli. Il mercato passa dalle occasioni

È stata una domenica dedicata allo scarico delle fatiche di campionato la scorsa per la Pianese. I ragazzi di mister Prosperi, che sabato hanno raccolto il primo punto del loro campionato con il 3-3 casalingo con il Perugia, si sono infatti riuniti per una breve sessione di recupero. Giornate libere invece ieri e oggi quando i calciatori potranno riposarsi. Il ritorno in campo è in programma domani pomeriggio, con gli allenamenti che riprenderanno in vista della trasferta contro l’Ascoli di lunedì sera. Giovedì doppia seduta di allenamento, venerdì ragazzi in campo solo il pomeriggio, mentre sabato e domenica sedute solo mattutine. Lunedì prossimo, 2 settembre, la squadra sarà infine ad Ascoli Piceno dove, alle 20.45, dovrà vedersela con i padroni di casa allo stadio Cino e Lillo Del Duca.

Passando al mercato, la Pianese è praticamente a posto avendo anche ingaggiato il mediano Capanni in prestito dalla Ternana alla vigilia del match contro il Perugia. Se ci saranno altre opportunità da cogliere il direttore sportivo Cangi, da qui allo stop dei tesseramenti previsto per le 24 di venerdì, non se le farà sfuggire ma la rosa bianconero sembra già competitiva ed equilibrata così com’è. In vista dell’Ascoli, altra grande favorita del girone, Prosperi potrebbe proporre lo stesso undici che per un’ora ha annichilito il Perugia. Sicuramente ci sarà uno dei protagonisti dell’esordio, l’esterno d’attacco Alessandro Falleni, autore di un bell’assist per il vantaggio firmato da Polidori e del gran gol del momentaneo 3-0 a finalizzare una pregevole azione di contropiede. "Il primo tempo è stato giocato molto bene da parte nostra – aveva detto il giovane attaccante – poi noi siamo un po’ calati mentre loro sono cresciuti. Credo però che abbiamo fatto una buona partita, peccato aver abbassato il ritmo nei primi 25 minuti del secondo tempo".