Calcio serie c. La Pianese pronta a sfidare il Milan Futuro del gioiellino rossonero Camarda

La Pianese prosegue la preparazione in vista del match di domani contro il Milan Futuro a Solbiate Arno. Allenamento mattutino ieri per i bianconeri (effettuato sotto la pioggia battente allo stadio comunale di Piancastagnaio) che sarà replicato oggi prima della partenza per la provincia di Varese. La neonata squadra rossonera, allenata da mister Bonera e nella quale milita il giovane bomber Camarda (stellina delle Nazionali giovanili azzurre), ha ottenuto quattro punti nelle ultime due partite, vincendo in casa 2-1 contro la Spal e poi andando a pareggiare 1-1 a Lucca. Il Milan Futuro ha racimolato fin qui lo stesso bottino di punti della Pianese: 6 punti in 7 partite. Il ruolino di marcia e il cammino delle due squadre fino a ora è infatti lo stesso: una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. In Lombardia Prosperi non potrà schierare Da Pozzo, che domenica contro il Sestri Levante è stato espulso nel recupero del secondo tempo, mentre torna a disposizione, dopo avere scontato la squalifica, Odjer. Difficili i recuperi dei giocatori già ai box da qualche settimana, ovvero Frey, Remy e Capanni. La speranza è quella di recuperarne qualcuno per la sfida di domenica prossima in casa contro il Carpi. Intanto è partita la prevendita per poter acquistare i biglietti per assistere al match allo stadio ‘Felice Chinetti’. I tagliandi sono in vendita in quattro diversi settori con altrettante fasce di prezzo: tribuna autorità 20 euro, tribuna B centrale coperta 10 euro, tribuna B laterale scoperta 5 euro, settore ospiti 5 euro e ingresso ridotto a 1 euro per gli Under 16. I biglietti della partita sono disponibili solo nei punti vendita Vivaticket.