Calcio serie C: mister Formisano. La Pianese respira aria di playoff: "La squadra ha saputo soffrire»

Odjer e Mignani trovano gloria e la Pianese, al terzo risultato utile consecutivo, torna alla vittoria e a respirare l’aria dei play off: le zebrette archiviano la pratica Campobasso 2-0, grazie alla bellissima rete del centrocampista e al sigillo del suo bomber; 9 le marcature del senese, nona, adesso, la posizione in classifica, 29 i punti all’attivo. Per il tecnico Alessandro Formisano (foto), la prima affermazione dalla panchina bianconera. "Il merito principale che attribuisco alla mia squadra – ha detto il mister nel post gara – è di aver interpretato bene la partita e aver saputo soffrire senza cambiare identità. Siamo stati compatti e verticali al punto giusto. Il rammarico è forse nel non aver segnato il 2-0 nel primo tempo. Il secondo è stato nevrotico e noi siamo stati bravi a non perdere la testa".

"Il Campobasso è partito forte – ha aggiunto Formisano – ma noi abbiamo tenuto botta, sapevamo di dover soffrire e di dover partire verticali con Mignani e Falleni. La partita doveva avere quello spartito e siamo stati bravi a interpretarla. Il vantaggio è arrivato proprio in un momento di difficoltà, ma i ragazzi sono rimasti sul pezzo, attaccando la profondità e difendendosi bene". Piedi per terra, però: l’allenatore della Pianese si è messo i panni del pompiere. "Questa vittoria – ha puntualizzato – non deve farci montare la testa. In questo momento abbiamo messo un altro mattoncino, ma c’è ancora da lavorare. Siamo ancora tanto inesperti, lo si vede da alcuni errori di ingenuità. Ma è normale, siamo un gruppo giovane che deve crescere".

Intanto la notizia è arrivata: Antonio Boccadamo non è più un giocatore della Pianese: il club bianconero ha trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista all’Entella. "La società desidera esprimere la propria gratitudine ad Antonio per la professionalità, la dedizione e il contributo offerto in questo anno e mezzo con la maglia delle zebrette. Durante questo periodo, il suo apporto si è rivelato decisivo nella storica promozione in Serie C e in questa prima parte di stagione. Ad Antonio va l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni, sia a livello personale che professionale" il messaggio.

Contestualmente, il club ha annunciato l’interruzione del prestito di Stefano Reali che pertanto fa ritorno alla stessa Entella.