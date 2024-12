Calcio serie C. Notari ridà forza al Gubbio: "Dobbiamo restare compatti»

GUBBIO – Non è il miglior Natale per il Gubbio, che si trova in una situazione di difficoltà sia a livello di rosa, martoriata dagli infortuni, che a livello di classifica. I ragazzi di mister Fontana si trovano infatti al quattordicesimo posto con 22 punti conquistati, in pieno limbo tra i playoff e i playout, entrambi a tre lunghezze di distanza.

Il presidente Sauro Notari, nel messaggio di auguri di buone feste rivolto a staff, società, sponsor, giocatori e tifosi, prova comunque a compattare l’ambiente, in vista di una pausa invernale che può essere utile per riordinare le idee e ritrovare giocatori importanti in vista della seconda parte di stagione. "Abbiamo vissuto annate importanti nelle ultime stagioni sportive – scrive il patron rossoblù – e capisco perfettamente che in questa prima parte del campionato spesso non siamo stati all’altezza della situazione.

Purtroppo arriviamo da una brutta sconfitta che ci ha lasciato molto amaro in bocca ma dobbiamo trovare la forza per iniziare al meglio il nuovo anno solare, è un campionato molto equilibrato e difficile, ci sono tante squadre di grande blasone e cercheremo insieme al direttore generale, al direttore sportivo e al mister di completare al meglio l’organico sul mercato invernale per farci trovare pronti alle sfide che ci attendono nel girone di ritorno rispettando ovviamente determinati parametri economici. Abbiamo bisogno del vostro sostegno, cercheremo di non deludere le vostre aspettative", ha concluso Sauro Notari.

Federico Minelli