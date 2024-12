Calcio Serie C. Pianese: biglietti per la trasferta al Curi di Perugia

La Pianese prosegue nella preparazione alla trasferta di domenica allo stadio Curi di Perugia (fischio di inizio alle 17,30). L’obiettivo riprendere il cammino dopo le tre sconfitte consecutive con Pineto, Ternana e Arezzo. Per il match, mister Formisano dovrà fare i conti con le assenze degli infortunati Pacciardi e Papini, che proseguono con il proprio programma di lavoro, e dello squalificato Remy, espulso domenica scorsa per somma di ammonizioni. La società rende intanto noto che è iniziata la prevendita dei biglietti per assistere a Perugia-Pianese dagli spalti del Curi. È possibile acquistare i tagliandi in prevendita nel settore ospiti, Curva Sud, entro e non oltre le 19 di sabato, online e nelle ricevitorie abilitate Ticketone. La tariffa è di 14 euro (più 1 euro di prevendita). La società ricorda inoltre che il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti nel settore ospiti.