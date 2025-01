Calcio Serie C. Pianese, l’esame più severo. Alle 15 la sfida al Pescara. Formisano: "Umiltà sì, ma niente timori reverenziali»

Torna al Comunale la Pianese che attende il Pescara alle 15. "Veniamo da tre partite difficili, ma in questo campionato non esistono partite facili. Affrontiamo una squadra che ha dominato in lungo e in largo la prima parte di campionato e che ha interpreti in grado di fare la differenza". Queste le parole di mister Formisano (nella foto) alla vigilia della sfida che sarà diretta da Milone di Taurianova (Barcherini-Schirinzi) (Casarano). "Noi dobbiamo essere umili, ma giocare senza timori reverenziali – aggiunge il tecnico –. Dobbiamo avere rispetto dell’avversario, ma anche delle nostre potenzialità, giocandocela come abbiamo fatto con le altre grandi squadre. Siamo consapevoli che ci sarà bisogno di un certo tipo di prestazione, ma i ragazzi hanno fatto una grande settimana e si faranno trovare pronti".

Tornando a parlare del successo di Campobasso, l’allenatore sottolinea come "vincere fa sempre piacere, ma fa ancora più piacere per come siamo arrivati alla vittoria. La gara è stata molto soddisfacente, anche guardando le singole prestazioni. Volevamo dare continuità alle belle prove e devo dire che mi è piaciuta l’interpretazione della gara. Sono molto contento del percorso che stiamo intraprendendo e ora dobbiamo solo tenere la testa bassa e lavorare, sapendo che la strada è lunga". "Il periodo è quello che è – conclude Formisano soffermandosi sul lavoro in tempo di calciomercato –, ma sappiamo che è così. Ci sono situazioni, come quella di Boccadamo, che avrebbero potuto causare un contraccolpo in una squadra non consapevole dei propri mezzi. Questo, invece, è un gruppo che fa del collettivo il suo punto di forza e, da quel punto di vista, non ci siamo mai fermati a chiederci cosa sarebbe stato. La squadra sarà al completo se escludiamo Pacciardi, che è ancora out, anche se le sue condizioni sono in netto miglioramento rispetto alle scorse settimane". Probabile la conferma in blocco della squadra che vinto sette giorni fa in Molise con Mastropietro che potrebbe tornare al posto di Falleni. Il Pescara di Baldini invece si schiererà col consueto 4-3-3, con Plizzari in porta, Pierozzi, Brosco, Staver e Letizia dietro, Dagasso, Squizzato, Valzania a metà campo e il trio formato da Merola, Tonin e Cangiano davanti.

g.d.l.