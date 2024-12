Calcio Serie C. Pianese, Polidori pronto ad affrontare il suo Perugia. "Sarà una grande emozione»

La Pianese chiuderà il 2024 al Curi di Perugia. E’ stato un anno solare ricco di soddisfazioni, per le zebrette, a partire, ovviamente, dalla promozione in Serie C: grande la soddisfazione del vice capitano Mattia Polidori (nella foto), tra i protagonisti della grande cavalcata e adesso guerriero in campo per conquistare la salvezza. "È stato un anno positivissimo – ha affermato il difensore – che prima ci ha visto vincere il campionato e poi protagonisti di un super girone di andata. Forse in modo inaspettato, abbiamo fatto benissimo e adesso dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa. Sappiamo che sarà difficile, che molte squadre si rinforzeranno in vista del girone di ritorno, ma dobbiamo continuare a lavorare come sempre, ragionando partita per partita".

Per Polidori, domani, tanti brividi. "Giocare al Curi sarà emozionante – ha sottolineato –. Per me, che sono cresciuto a Perugia, che ho vissuto undici anni là e che sono cresciuto nella squadra della mia città, sarà bello tornare a giocare in quello che è uno stadio importante. Loro sono una buonissima squadra e anche se possono non sembrare nel loro miglior momento di forma mi aspetto una grande partita, in una bellissima cornice".

Le zebrette devono tornare a far punti: nelle ultime tre giornate sono arrivate tre sconfitte, domenica scorsa al Città di Arezzo è finita 4-2. "I nostri avversari non hanno avuto occasioni straordinarie, se togliamo i due gol – ha chiuso Polidori –. Dovremmo riguardare degli episodi dubbi come il rigore o l’espulsione. Poi, purtroppo, al rientro in campo abbiamo subito due reti che sono state una mazzata. Eppure, con una nebbia impressionante e un uomo in meno, alla prima con il nuovo mister, Formisano, la prestazione è stata positiva".

Da valutare, per il match, le condizioni degli infortunati Pacciardi e Papini, sicuro assente Remy espulso domenica per somma di ammonizioni. Ad arbitrare Perugia-Pianese, prima giornata del girone di ritorno, sarà Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate; gli assistenti Emanuele Renzullo della sezione di Torre del Greco e Matteo Cardona della sezione di Catania; quarto uomo Enrico Eremitaggio della sezione di Ancona.