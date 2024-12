Calcio Serie C. Pianese, Prosperi: "Un errore e subito siamo stati puniti»

Sul campo del Pineto è arrivata per la Pianese la quinta sconfitta stagionale. "I primi 20 minuti non sono stati belli – l’analisi nel post gara del tecnico bianconero Fabio Prosperi –, non tanto per il gol subìto, ma perché abbiamo giocato in attesa, quasi adeguandoci alla partita. Abbiamo poi avuto un certo numero di occasioni, iniziando a giocare, e abbiamo chiuso il primo tempo in maniera discreta. Nella seconda metà di gara abbiamo provato a fare la partita, anche perché gli avversari si erano abbassati, ma ci è mancata la stoccata vincente. Non abbiamo trovato il pari, ed è un peccato, anche perché la rete del Pineto è arrivata in una fase di studio della partita. Abbiamo commesso un errore e siamo stati puniti". "Non abbiamo sbagliato la partita – ha aggiunto il mister – ma non possiamo permetterci di giocare in attesa. Forse, prima dell’inizio del campionato, non era facile prevedere una Pianese con questi punti, ma la squadra è composta da ragazzi che lavorano e che si sono guadagnati sul campo la posizione di classifica. È chiaro che per raggiungere la salvezza manca ancora tantissimo. Le prossime gare? Aspettiamo tutti in Toscana. Dobbiamo provare a strappare punti contro chiunque, ma non è affatto semplice".