Calcio, Serie C. Pontedera, il messaggio di mister Menichini: "Questi ragazzi ce la stanno mettendo tutta»

Da un derby all’altro. Con la speranza che l’esito stavolta sia completamente diverso. Dopo il ko con la Pianese, il Pontedera si prepara alla sfida di lunedì sera al Porta Elisa contro la Lucchese, confidando in un immediato riscatto. Già sabato, subito dopo l’1-2 con i neopromossi senesi, l’allenatore Leonardo Menichini aveva spronato tutti: "Sono convinto che sarà dura, durissima, ma che alla fine ne verremo fuori. Quella contro la Pianese è stata una battuta d’arresto pesante, e mi dispiace per i tifosi, per la società e per tutti voi addetti ai lavori che partecipate attivamente. Però devo anche dire che vedo una squadra che lotta e che possiamo uscire da questa situazione solo continuando a lottare, senza abbattersi mai. Però dobbiamo salire di livello sia nella fase difensiva che conclusiva".

E soprattutto stare attenti a non subire gol subito dopo averlo segnato. Come accaduto in occasione dell’1-2, poi rimasto il punteggio definitivo. "La nostra colpa principale – ha aggiunto il tecnico - è aver subito il secondo gol, perché tutto è diventato tremendamente difficile. Ma in generale è un momento di difficoltà, e quindi bisogna stare uniti. Il campionato non è finito, mancano ancora 23 partite, ce le giochiamo tutte e vediamo quello che viene fuori. Perché noi non molliamo e continuiamo a lavorare. E’ questo il messaggio per i giocatori, la società e anche l’ambiente. Questi ragazzi stano lottando, quindi vanno sostenuti, altrimenti rischiano di esprimersi al di sotto del loro standard. Cerchiamo di arrivare a gennaio facendo più punti possibile e poi con la società faremo le opportune valutazioni". Menichini si è anche detto dispiaciuto anche per l’ennesima espulsione (la quarta) stavolta arrivata carico di Ragatzu, che ha preso tre turni di squalifica: "per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, si avvicinava a quest’ultimo afferrandolo per il collo con una mano e poi colpendolo con l’altra con uno schiaffo; per avere tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, dopo il provvedimento di espulsione gli si avvicinava per protestare nei suoi confronti fino a quando un compagno di squadra lo allontanava". Intanto per la partita di Lucca l’associazione Cuore granata organizza un pullman per i tifosi, al prezzo, per tutti, di 15 euro, biglietto + viaggio (gratis per i bambini fino a 7 anni). Per aderire ci si può recare presso l’info point sul Piazzone oggi dalle 17 alle 20, domani dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 20 e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 20, oppure contattando Francesca al 3701432911.

Stefano Lemmi