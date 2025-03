Calcio serie D. Acf, un ospite d’onore. Al ’Blasone’ c’è il Siena

FOLIGNO – Smaltita la rabbia per il pareggio beffa sul terreno dell’Ostia Mare, oggi alla ripresa delle ostilità l’Acf Foligno al Blasone (fischio d’inizio ore 14.30) riceve il Siena per dare continuità alla lunga serie positiva davanti al proprio pubblico. Dove la squadra di Alessandro Manni nel girone di ritorno ha fatto il pieno con cinque vittorie in altrettante partite. Prima di analizzare la partita odierna il tecnico folignate ha ricordato quanto successo ad Ostia. "Buttiamoci alle spalle quello che è successo nell’ultima gara – spiega Manni - dove abbiamo subito un torto, palla non restituita dai laziali e successiva azione del 2 –2 ci fa solo male. Meglio pensare al confronto con il Siena sfida di grosso prestigio". Siena quarto in classifica, dietro l’Acf seconda alle spalle del Livorno. "Se me lo avessero detto a inizio anno non ci avrei creduto. Poi – continua Manni- si sono incastrate tante cose positive e speriamo che continuino fino alla fine del campionato. Sarebbe un peccato mollare ora che siamo così vicini a un risultato storico per questa società. Saranno 7 bellissime partite che ci daranno tanti spunti. Già con il Siena assisteremo a una sfida di livello e siamo attesi da tanti scontri di alta classifica. Incontreremo difficoltà ma vogliamo farci trovare pronti". Siena dell’ex Magrini è forte e blasonato ma discontinuo nel rendimento. "Per superare il Siena ci vuole applicazione, voglia, intensità, capacità di prevalere sulle seconde palle. In generale – aggiunge Manni - servono organizzazione e rabbia agonistica contro tutti, dato che ogni compagine può annoverare tra le proprie file giocatori di qualità. Spero che i miei non sbaglino l’atteggiamento, cosa, accaduta in rarissime volte". Squalificato Panaioli in dubbio Calderini (nella foto ) con la febbre. "La presenza di Calderini è da valutare – conclude Manni- ma conoscendolo bene, per saltare una partita deve stare proprio male, valuteremo attentamente le sue condizioni". Possibile formazione: Tognetti, Santarelli, Mancini, Ceccuzzi, Grea, Schiaroli, Settimi, Ferrara, Khribech, Tomassini, Calderini (Pupo Posada).

Carlo Luccioni