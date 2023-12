Calcio Serie D. Alcione all’Arena, vertice con l’Inter

L’Alcione continua a lavorare per il futuro. Il presente è la vetta del girone A della Serie D, con quattro punti su Albenga e Chisola prime inseguitrici, che se mantenuta fino alla fine darà la promozione alla C già conquistato nella stagione scorsa e rigettata per problemi legati all’agibilità dell’Arena Brera. Oggi in quell’impianto gioca l’Inter Femminile, che ha esordito nell’ultimo derby femminile e tornerà per le prossime partite casalinghe a partire da sabato contro la Sampdoria.

Gli orange vorrebbero però prendere l’Arena come casa propria e se le cose dovessero andare come spera il presidente Giulio Gallazzi, con il passaggio alla categoria dei professionisti, contribuiranno per mettere a posto quel che al termine della scorsa stagione non andava e che è stato fatale per il diniego della Prefettura in vista dell’iscrizione alla C.

Parte dei lavori sono già stati completati dall’Inter proprio in virtù del trasferimento dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni, dove le nerazzurre hanno giocato fino a poche settimane fa, al campo di viale Byron. Per fare il punto sui passi da compiere nei prossimi mesi il massimo dirigente dell’Alcione, Gallazzi e l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta si sono incontrati sancendo una partnership operativa e a margine della riunione è stata pubblicata una foto in cui si documenta la consegna all’ad nerazzurro di una maglia e del gagliardetto dell’Alcione. “Sognare sempre, ma anche concretezza e visione“, è il messaggio riportato dal club sui propri canali social in relazione all’avvenuto incontro.

Intanto la squadra di Cusatis, che ha reagito alla seconda sconfitta stagionale in casa della Vogherese infilando due vittorie consecutive per 1-0 contro Chieri e Bra, si prepara per la seconda trasferta consecutiva in campionato, stavolta in casa del Borgosesia. L’obiettivo è quello di continuare a tenere alti i ritmi, visto che dietro le inseguitrici stanno tenendo al momento un passo più incerto. Nella stessa giornata, la diciassettesima nel girone A, l’Albenga sfiderà la Vogherese e il Chisola sarà impegnato in casa del Città di Varese.

M.T.