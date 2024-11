Calcio serie D, alle 14.30 in casa del Sasso per restare in zona playoff. Imolese, derby verità. D’Amore: "Stiamo bene»

Una domenica al Carbonchi per spiccare il volo definitivo. Dopo i quattro risultati utili consecutivi ottenuti negli ultimi dieci giorni, l’Imolese vuole chiudere al meglio la sua settimana in casa del Sasso Marconi, avversario oggi pomeriggio dei rossoblù (calcio d’inizio ore 14.30). Stessi punti, 18, e stesso numero di vittorie, pareggi e sconfitte, e anche stesso obbiettivo: consolidarsi in zona playoff e tenere il ritmo delle prime della classe. Uno scontro diretto che può significare tanto per i ragazzi di D’Amore, freschi del roboante successo per 5-0 sul Grosseto, ma che andrà per forza di cose archiviato, per concentrarsi al meglio su questa nuova e delicata sfida.

"La squadra sta bene – ha detto alla vigilia il mister dei rossoblù, in quello che è forse il suo momento più bello e soddisfacente dal suo arrivo ormai un anno e mezzo fa a Imola –. Sono molto contento dello spirito messo in campo dai ragazzi nella gara di mercoledì, ma quella partita ormai è superata: abbiamo voltato pagina e siamo concentrati sul Sasso Marconi". Un derby che da queste parti mancava addirittura da 7 anni, sempre in Serie D: era dicembre è l’Imolese dell’allora tecnico Massimo Gadda si impose per 2-0 con le reti di Guatieri del "Rulo" Ferretti. Ad aprile 2018 l’ultimo incrocio assoluto al Galli, e a festeggiare furono sempre i rossoblù, grazie alla doppietta di Miotto. Giusto poco più di un lustro fa, ma sembra passata una vita.

Oggi alla guida dei gialloblù c’è il bolognese Ivan Pedrelli, già capitano del Sasso fino a due stagioni fa, prima di appendere le scarpe al chiodo, venendo promosso in estate alla guida della prima squadra dopo l’esperienza come mister della Juniores Elite. "Sono partiti benissimo e si stanno confermando a ottimi livelli. Sarà sicuramente una partita combattuta e molto difficile" – ha concluso D’Amore. A Sasso, dove soltanto il Fiorenzuola fin qui è riuscito a vincere, arbitrerà Losapio di Molfetta.

Giovanni Poggi