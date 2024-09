Calcio Serie D. Arpino resta fino al 2026. Intanto la “sua“ Folgore sfida la matricola Magenta

C’è subito l’ultimo acquisto Daniele Ferrandino nella lista di convocati diramata ieri pomeriggio dopo la rifinitura da mister Carobbio. Che valuterà insieme al suo staff se farlo partire titolare. E ci sono buone possibilità in questo senso vista l’assenza pesante di Simeri che libera uno spazio sul fronte d’attacco della Folgore, opposta al neo-promosso Magenta. "Partita importante, perché è la prima e vogliamo iniziare bene di fronte ai nostri tifosi – dice il mister –. Serve l’atteggiamento giusto prima di tutto, non solo a livello di intensità ma anche di coraggio e consapevolezza delle nostre capacità". Il tecnico spiega quale sia il segreto per una stagione vincente: "Remare tutti dalla stessa parte, tutte le componenti societarie devono farlo". Intanto a Carate si pensa già al futuro. È di venerdì la notizia del rinnovo fino al giugno del 2026 del capitano Antonio Arpino. E c’è anche un nuovo 2006 in rosa, si tratta del giovane difensore Davide Martellotta proveniente dal Città di Fasano, scuola Francavilla. Si gioca a Verano alle 15, tesserati e un accompagnatore avranno diritto all’ingresso gratuito. Arbitra Santinelli di Bergamo. Intanto sono già parecchi i match interessanti in calendario alla prima giornata del girone B oltre a Folgore-Magenta. Spicca ChievoVerona-Sangiuliano, ma anche il Sant’Angelo dell’ex Panatti opposto alla Arconatese e Varesina-Pro Palazzolo.

Ro.San.