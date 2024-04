Calcio serie d. Arriva il Desenzano, la Folgore cerca il colpo anche senza Panatti

C’è da fare fronte all’assenza pesante in attacco di Angelo Panatti - che il giudice sportivo ha squalificato un turno dopo il cartellino rosso rimediato nel giovedì prima di Pasqua a Trezzo contro la Tritium durante il secondo tempo per uno sgambetto a centrocampo. Nonostante l’inferiorità numerica l’undici lambraiolo riuscì a portarsi a casa un pareggio. Ma a Carate si vuole tornare a vincere e l’occasione arriva oggi alle 15 sul sintetico dello Sportitalia Village di Verano Brianza dove sarà di scena il Desenzano che attualmente si trova al quinto posto ed è in lotta per entrare nei playoff. Dirigerà l’incontro il signor Testoni di Ciampino. La Folgore, lo ricordiamo, è in striscia positiva da 13 giornate. Intanto continua il “progetto 2025“ con il rinnovo di capitan Arpino anche per la prossima stagione. Per il difensore goleador sono già 32 presenze e 4 sigilli. Sarà lui il condottiero della missione serie C del prossimo anno.

Ro.San.