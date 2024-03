Calcio serie D: arriva la decima sconfitta per i rossoblù che ora vedono in salita la corsa per i playoff. Senza esito il forcing finale dei ragazzi di mister D’Amore. L’Imolese fallisce il tris, la Pistoiese sorride con Evangelista

PISTOIESE

1

IMOLESE

0

PISTOIESE: Mataloni; Cordato (30’ pt Mendolia), Masi, Greco, Bailo; Ielo (7’ pt Evangelista; 28’ st Milani), Biaggi, Del Rosso (37’ st Sanzone), Pertici (23’ st Virdò); Diakhate, Bonfanti. All. Parigi.

IMOLESE: Laukzemis; Elefante (17’ st Ale), Dall’Osso, Ciucci (1’ st Rizzi) Konate (1’ st Garavini), Gulinatti, Vlahovic, Daffe; Capozzi (23’ st Manes), Mattiolo (37’ st Antognoni), Raffini. All. D’Amore.

Arbitro: Spinelli di Cuneo.

Retie 11’pt Evangelista.

Note: ammoniti Ciucci, Del Rosso, Bailo, Greco.

Si arresta a due la striscia di vittorie dell’Imolese, sconfitta al Melani dalla Pistoiese nell’anticipo. Un ko che pesa nella corsa playoff e che conferma le difficoltà dei rossoblù, da diversi mesi, in trasferta. Alla prima occasione gli arancioni passano: Evangelista, entrato in campo dopo 7 minuti per l’infortunato Ielo (out dopo un contrasto con Ciucci), è abile nel raccogliere un cross basso al centro dell’area di Pertici e a spedirlo alle spalle di Laukzemis. Al 20’, l’estremo difensore rossoblù si riscatta chiudendo lo specchio a Pertici, imbeccato in contropiede da uno scatenato Masi. Poco prima della mezz’ora, un altro forfait: questa volta ad alzare bandiera bianca è Cordato, al suo posto Mendolia. In tutto questo, l’Imolese riesce a farsi vedere in avanti con Vlahovic, pescato in area da Daffe, con un colpo di testa largo. Nella ripresa, D’Amore inserisce Rizzi e Garavini e qualcosa la davanti sembra cominciare a smuoversi. Al 58’, il cross a giro di Rizzi trova Raffini, che non riesce però a indirizzare il pallone in porta.

I rossoblù, sbilanciati in avanti, rischiano qualcosa in ripartenza, come al 72’, quando Evangelista si ritrova a tu per tu con Laukzemis, con quest’ultimo protagonista nell’evitare il doppio svantaggio. Quattro minuti più tardi ci prova Rizzi, ma il tiro viene respinto da Mataloni. L’Imolese ci prova fino in fondo senza fortuna: scaduti gli 8 minuti di recupero, Spinelli fischia la fine. Per Dall’Osso e compagni è la decima sconfitta stagionale.

Giovanni Poggi