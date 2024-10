Calcio serie d. Bonura si prepara al San Donato . Incognita Nieri

La Sangiovannese lavora in vista dell’anticipo che la vedrà di scena contro il San Donato. È una classica gara da prendere con le molle, i chiantigiani sono ultimi in classifica con appena due punti all’attivo e in sei giornate di campionato hanno realizzato soltanto un goal È una squadra, quella allenata da Vitaliano Bonuccelli, in palese difficoltà e per gli azzurri di Marco Bonura potrebbe essere un’arma a doppio taglio dato che in certe partite si ha tutto da perdere e niente da guadagnare. La vittoria di domenica con la Fezzanese ha restituito punti per la classifica e una buona dose di morale. La gara in programma alle 15 inaugurerà una settimana molto importante visto che mercoledì a San Giovanni, per il turno infrasettimanale, arriverà l’Ostiamare e domenica 27 la prestigiosa trasferta in quel di Siena contro i bianconeri della Robur. Sono tre esami di maturità per Nannini e compagni, al termine dei quali si potrà avere un quadro completo sulle ambizioni cui la Sangiovannese potrebbe cullare per l’immediato futuro. Proprio a Tavarnelle si spera di avere a disposizione l’attaccante Nieri, uscito malconcio domenica per una botta al malleolo che per il momento lo tiene in forte dubbio per partire dal primo minuto.

Massimo Bagiardi