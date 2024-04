Calcio Serie D. Carpi, sale l’attesa dei tifosi. E mister Serpini ha tante opzioni

di Davide Setti

CARPI

Il Carpi si presenta al primo match point per la Lega Pro di domani (più teorico che pratico, i biancorossi devono vincere col Forlì e il Ravenna perdere in casa col Certaldo) con tanti dubbi di formazione, al culmine di una settimana in cui mister Serpini ha dosato le forze dei suoi giocatori. Come giovedì, anche ieri Mandelli, Rossi e Arrondini non hanno preso parte alla partitella per gestire gli acciacchi degli ultimi giorni, anche se c’è grande fiducia nel poterli recuperare tutti e tre. Ieri si è rivisto anche con le scarpe da calcio il numero uno Lorenzi, che ha usufruito di uno speciale plantare creato dalla ’Centro del piede’ di Carpi per il dolore al tallone che lo ha messo fuori causa a San Mauro. Possibile che almeno per la panchina sia recuperato anche se fra i pali ci sarà ancora Viti. Rispetto alla sfida in Romagna di sette giorni fa è tornato disponibile Rossini, che si gioca una maglia con Zucchini al fianco di Calanca. Per il resto è ballottaggio a destra fra Tcheuna e Verza, con Cecotti che sarà a sinistra, in mediana spazio a Forapani, Mandelli e Rossi, in attacco ancora Cortesi alle spalle di Saporetti e di uno fra Arrondini e Sall. Come nelle ultime settimane il tecnico potrà pescare a piene mani dalla panchina visto che i vari Larhrib, Beretta e Gerbino sono dati in grande forma.

Tifosi. ’Domenica tutti in curva’. È uno dei tanti striscioni che in questa settimana colorano le vie di Carpi. Sale l’attesa fra i tifosi biancorossi per la sfida col Forlì e con un post su social i Guidati dal Lambrusco e i Qzd hanno chiesto ai tifosi di entrare in curva ’Bertesi-Siligardi’ con 30’ di anticipo, al massimo alle 14,30 per realizzare la coreografia che accompagnerà le squadre all’ingresso. In curva poi verrà realizzata una raccolta fondi per le prossime coreografie di Imola e con il Certaldo.

Dottore. Aumenta il numero di ’dottori’ nella rosa biancorossa: dopo Calanca, Rossi, Beretta e Tentoni, ieri è toccato ad Andrea Mandelli (foto) che si è laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Modena con una tesi sulle Olimpiadi di Berlino ’36.

Arbitro. La sfida col Forlì sarà diretta da Maksym Frasynyak di Gallarate, affiancato da Cristiano Annoni e Thomas Vora di Como: per lui un solo pèecedente col Carpi, lo 0-0 di Budrio col Mezzolara di gennaio 2022.